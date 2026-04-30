Enzklösterle im Kreis Calw: Lämmchen Henry bringt Schwung ins Rathaus

Lämmchen Henry begleitet die Bürgermeisterin von Enzklösterle zu jedem Termin – und sorgt im Rathaus für viel Begeisterung. Wie das kleine Schaf den Arbeitsalltag verändert.
Auf staksigen Beinen ist der jüngste Mitarbeiter im Rathaus unterwegs, neugierig und aufgeschlossen: Ein kleines Lämmchen namens Henry wird derzeit von der Bürgermeisterin der Gemeinde Enzklösterle (Kreis Calw) aufgezogen und folgt ihr auch auf der Arbeit und zu jedem Termin auf Schritt und Tritt. Von seiner Mutter wurde es verstoßen, nun gibt Rathauschefin Sabine Zenker ihrem tierischen Praktikanten Tag und Nacht alle zwei Stunden einen Schoppen und nimmt ihn überallhin mit. Muss ja, denn das wenige Wochen alte Lamm sieht in ihr die Mama und hüpft immer dahin, wo sie ist, wie Zenker lachend erzählt. Den Schlafmangel nehme sie gerne in Kauf.