Entwicklungszusammenarbeit: Mehr Wirtschaft – und weniger Radwege in Peru

Die Bundesregierung will die Entwicklungshilfepolitik neu ausrichten. Diese soll sich auch in den Dienst deutscher Unternehmen stellen.
Deutschlands Engagement in der Entwicklungshilfe war zuletzt in Verruf geraten. Dabei würden nur fragwürdige Projekte finanziert, etwa Radwege in Peru, so lautete vielfach der Vorwurf. Dass im konkreten Fall oft falsche Summe genannt wurden, ging in der Debatte zumeist unter. Der Eindruck, der sich bei vielen festsetzte, war: deutsches Steuergeld wird sinnlos in aller Welt verbrannt. Wohl auch um diesem Argument entgegenzutreten, hat Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) einen Kurswechsel angekündigt. Ihre Vorstellungen präsentierte sie am Dienstag in Berlin bei einer Konferenz unter dem Titel „Starke Partnerschaften für eine erfolgreiche Wirtschaft weltweit“. Was hat die Ministerin vor?