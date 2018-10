Entwicklungszentrum in Weissach Ein seltener Einblick in das Hirn von Porsche

Mitten im Grünen entwickelt der Sportwagenbauer in Weissach neue Modelle. Ein Schwerpunkt der Forschung ist die Elektromobilität.





Weissach - „Wir sind die Denkfabrik von Porsche“, sagt Georg Wahl. Mit diesem Hinweis spielt der Standortverantwortliche für das Entwicklungszentrum in Weissach auf einen Spruch des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Uwe Hück an: „Das Herz von Porsche schlägt in Zuffenhausen“, sagt Hück immer wieder gerne, wenn es um Investitionen am Firmensitz geht.