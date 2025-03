Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum: Knapp zwei Millionen Euro für Projekte im Rems-Murr-Kreis

1 Rudersberg war vom Hochwasser stark betroffen. Vier Projekte der Gemeinde erhalten ELR-Landesmittel. Foto: IMAGO/Alexander Wolf

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) investiert knapp zwei Millionen Euro in 18 Projekte im Rems-Murr-Kreis. Diese Städte und Gemeinden profitieren.











Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) setzt auch in diesem Jahr Impulse für die Entwicklung der Gemeinden in Baden-Württemberg. Im Rems-Murr-Kreis werden in zehn Städten und Gemeinden insgesamt 18 Projekte mit 1 926 645 Euro gefördert. Damit werde ein Investitionsvolumen von 12 731 595 Euro in der Region angestoßen, teilte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU), dieser Tage mit, als die Bewilligung der Förderung bekannt gegeben wurde.