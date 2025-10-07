Entwicklungspolitik: Gute Geschäfte sind oft die beste Hilfe

In der Entwicklungshilfe ist eine neue Zeit angebrochen. Das Ziel muss sein, mit weniger Geld mehr zu erreichen, kommentiert Tobias Peter.
Es ist noch gar nicht so lange her. Die Ampel hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag eine Eins-zu-Eins-Regel vorgenommen: Für jeden Euro zusätzlich fürs Militär sollte es einen für Krisenprävention, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit geben. Dann kam der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine – und das Ziel ließ sich nicht mehr halten. Deutschland musste und muss viel mehr in die Bundeswehr investieren.