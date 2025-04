Entwicklungshilfe in Gefahr: Die Not wird größer

1 In Äthiopien – hier ein Flüchtlingscamp – sind wegen des Krieges viele Menschen auf Hilfe angewiesen. Foto: imago/Joerg Boethling Foto:

US-Präsident Donald Trump legt die Kettensäge bei der Entwicklungshilfe an. Damit droht das System der weltweiten Unterstützung ärmerer Länder zusammenzubrechen. Welche Folgen hat der Rückzug der USA? Wen trifft es besonders?











Viele Länder in Asien und Afrika sind abhängig von Hilfen aus Industrienationen. Ohne Unterstützung breitet sich der Hunger aus, die medizinische Versorgung ist gefährdet, Flüchtlinge können nicht mehr vor Ort versorgt werden. Der Deutsche Achim Steiner, der das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen leitet, befürchtet von der radikalen Kürzung, die US-Präsident Donald Trump eingeleitet hat, „einen enormen Verlust an Finanzmitteln, aber auch an Möglichkeiten“, sagte Steiner unlängst in einem Interview. „Das trifft unsere Fähigkeiten, Ländern zu helfen, aus Konflikten zu kommen.“ Es drohe auch „eine Art Dominoeffekt“ – der Zusammenbruch der Hilfe könne andere Krisen nach sich ziehen. Steiner warnt: „Entwicklungszusammenarbeit ist in der heutigen Welt auch eine Investition in die Sicherheit.“