Entwicklungshilfe: Herbert Bauer rettet Menschen in armen Ländern

1 Herbert Bauer ist seit 1999 ehrenamtlich in Entwicklungsländern als Arzt im Einsatz. Foto: Schwaibold

Er ist Arzt, kommt aus Pliezhausen und reist seit 26 Jahren in Entwicklungsländer, um dort Menschen zu helfen, die ansonsten unbehandelt bleiben würden.











Johannes kann sich noch gut an seine Kindheit erinnern. Er ist in Eritrea aufgewachsen. Jetzt lebt er in Filderstadt, und seine Frau kocht für die Kinder am Elektroherd in der Küche. In der Jugend von Johannes war das anders: Wenn seine Mutter das Essen gegart hat, tat sie das am offenen Feuer. So machen es fast alle in Eritrea. Auch Herbert Bauer kennt das. Der Mann ist Anästhesist und reist seit 26 Jahren in Entwicklungsländer, um schwer verletzten oder schwer erkrankten Menschen zu helfen.