Entwicklungsgebiet in Weissach: Wer hier sein Haus sanieren will, bekommt eine Finanzspritze vom Land

Die Ortsmitten von Weissach und Flacht werden saniert, inzwischen gibt es richtige Vorzeigeobjekte. Doch wie lange gibt es noch Geld vom Land?
Auf der Leinwand im Sitzungssaal des Weissacher Rathauses flimmert das Foto eines hellbraun gestrichenen Häuschens. Die Fenster sind sichtlich neu, die Haustür ebenso. Von innen gibt es leider keine Bilder – auch wenn Pascal Braun, Sachgebietsleiter Bauverwaltung, scheinbar gerne welche herzeigen würde. „Das ist fast schon ein Vorzeigeprojekt“, betont er. „Ich war persönlich drin.“ Energetisch stark verbesserungswürdig sei das Gebäude in Flacht einst gewesen – und ist inzwischen nicht nur in dieser Hinsicht generalüberholt, sondern hat sogar noch zusätzlichen Wohnraum im Dachboden bekommen.