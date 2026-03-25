Entwicklung in Stuttgart: Immer mehr Grundschüler haben eine Einzelbegleitung – sind es zu viele?

Bei Kindern mit ADHS oder Autismus hat die Zahl der Schulbegleitungen sehr stark zugenommen. Träger sehen die Entwicklung kritisch. In Stuttgart erprobt man auch Alternativen.
Vorne steht die Lehrerin an der Tafel, doch sie ist nicht die einzige Erwachsene im Raum. In vielen Grundschulklassen haben inzwischen Kinder eine Schulbegleitung an ihrer Seite. Landesweit sind die Zahlen stark gestiegen, auch in Stuttgart. Mehrere Entwicklungen kämen zusammen, so die geschäftsführende Schulleiterin der Stuttgarter Grundschulen, Isabelle Hagel: Die Zahl der Kinder mit einem hohen Unterstützungsbedarf im emotional-sozialen Bereich habe zugenommen, man sei als Schule inklusiver geworden – und die Kinder verbrächten wegen des Ganztags viel mehr Zeit in der Schule. Wer ein zusätzliches Päckchen trage, brauche Unterstützung.