Entwicklung im Modehandel: „Die Preise könnten um fünf bis zehn Prozent steigen“

1 Der Modehandel ist derzeit unter Druck – das hat Folgen für die Kundinnen und Kunden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Das Aus von Esprit und anderen Modeketten ist derzeit nicht das einzige Problem im Modehandel. Wegen steigender Transportkosten werden auch die Preise für die Verbraucher steigen, sagt Rolf Pangels vom Handelsverband BTE.











Wieder ist mit Esprit eine Modekette insolvent – nachdem es schon Sport Scheck, P&C, Yeans Halle oder Gerry Weber getroffen hatte. Was ist los in der Modebranche? Was könnte noch kommen? Rolf Pangels, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands des Deutschen Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels (BTE), befürchtet Schlimmes – sieht aber auch eine Chance.