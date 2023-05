12 Sven Mislintat hat in Dortmund reichlich Grund zum Schmunzeln. Doch der Sportdirektor des VfB Stuttgart wartet noch auf seine Vertragsverlängerung. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart sollte die Gunst der Stunde nutzen und den Vertrag mit Sportdirektor Sven Mislintat verlängern, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.









Stuttgart - Der VfB ist in aller Munde – weil die Stuttgarter Rasselbande mit all ihrer Unbekümmertheit über den Favoriten Borussia Dortmund hergefallen ist. Das 5:1 ist dabei sicher ein fulminantes Einzelergebnis, doch dahinter verbirgt sich eine bemerkenswerte Entwicklung. Denn in Stuttgart bildet sich gerade eine Mannschaft der Zukunft heraus, die aber schon in der Gegenwart funktioniert.