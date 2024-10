Joshua Kimmich war beim VfB im „Fritzle-Club“

1 Von 2007 bis 2013 durchlief Joshua Kimmich die Jugendabteilungen des VfB Stuttgart – beim FC Bayern wurde er zum Führungsspieler. Unumstritten war er selten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Neben den sechs aktuellen Spielern vom VfB Stuttgart stehen weitere Akteure im Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft – unter anderem der Kapitän. Und der freut sich für seinen Jugendverein.











Der VfB Stuttgart ist ordentlich in die neue Saison gestartet. Zwar stehen für die Schwaben in der Fußball-Bundesliga nach acht Spieltagen „nur“ neun Punkte und Platz Acht zu Buche – in der Champions League gab es eine Niederlage (1:3 in Madrid) sowie ein Unentschieden (1:1 daheim gegen Prag) – doch die Qualität im Team von Trainer Sebastian Hoeneß ist unverkennbar.