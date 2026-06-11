Entwicklung beim Ölpreis: Ölpreise erstaunlich stabil trotz Eskalation im Nahen Osten

Eskalation im Iran-Konflikt: Ölpreise hoch. Entspannung: Ölpreise runter. Warum dieser Mechanismus zunehmend nicht mehr greift.
Frankfurt/Main - Der Ölmarkt hat bislang erstaunlich gelassen auf die Eskalation im Nahen Osten reagiert. Seit Ende Mai kostet Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee stabil weniger als 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Gegenseitige Angriffe der USA und des Iran sowie Meldungen über eine Sperrung der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus sorgten am Ölmarkt nicht für größere Preissprünge.