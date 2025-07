Entwarnung folgte noch in der Nacht: Unwetter über Wacken: Gelände musste teilweise geräumt werden

1 Bereits am Donnerstagnachmittag regnete es auf dem Wacken Open Air in Strömen. Foto: imago/Dirk Jacobs

Große Aufregung beim Wacken-Festival in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag: Aufgrund eines drohenden Unwetters mussten die Veranstalter vorübergehend den Campingplatz räumen.











Turbulente erste Festival-Nacht auf dem Wacken Open Air in Schleswig-Holstein. Wie unter anderem die "Kieler Nachrichten" melden, musste der Veranstalter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Gelände und den Camping-Platz aufgrund eines Unwetters teilweise räumen lassen. Gegen 23:30 Uhr habe es eine Lautsprecher-Durchsage gegeben, berichtet das Blatt. Die Camperinnen und Camper wurden aufgefordert, ihre Zelte zu verlassen und sich in ihren Fahrzeugen in Sicherheit zu begeben.