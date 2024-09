Entwarnung beim Queen-Gitarristen: Nach Schlaganfall: Brian May genießt Cricketspiel

1 Brian May hat seinen kleinen Schlaganfall scheinbar gut überstanden. Foto: IMAGO/Future Image

Brian May hatte am 4. September bekannt gegeben, vor rund einer Woche einen "leichten Schlaganfall" erlitten zu haben. Nun wurde die Queen-Legende erstmals seit dieser Nachricht wieder öffentlich gesehen: May verfolgte ein Cricketspiel.











Link kopiert



Brian May (77) hat mit dem Besuch eines Cricketspiels in London seine besorgten Fans beruhigt. Am 4. September machte der Gitarrist der Band Queen öffentlich, dass er "vor etwa einer Woche [...] einen leichten Schlaganfall" erlitten habe und kurzzeitig keine Kontrolle mehr über seinen linken Arm hatte. Drei Tage später zeigte sich May aber schon wieder bestens gelaunt beim dritten Rothesay-Testspiel der englischen Cricketmannschaft gegen Sri Lanka.