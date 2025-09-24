Entwarnung aus dem Krankenhaus: Alles gut verlaufen: Carmen Geiss hat Hirn-OP überstanden

Carmen Geiss musste sich einer Operation am Gehirn unterziehen. Doch die ist gut verlaufen, teilt die Reality-Persönlichkeit jetzt mit. Auch zum Scherzen ist sie gleich wieder aufgelegt.
TV-Star Carmen Geiss (60) hatte sich erst gestern mit einer erschreckenden Nachricht auf Instagram zu Wort gemeldet. Die Ehefrau von Robert Geiss (61) gab eine bevorstehende Operation am Gehirn bekannt. Als Grund nannte sie ein Hämatom, das sie sich bei einem Treppensturz zugezogen hatte. Doch nur einen Tag später die Entwarnung. Die 60-Jährige hat den Eingriff überstanden.