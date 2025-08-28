Entwaldung: Sinnvoller Umweltschutz oder bloßes Bürokratiemonster?

Die EU will die Rodung von Wäldern stoppen und hat eine Entwaldungsverordnung verabschiedet. Doch Waldbesitzer und Sägewerkbetreiber laufen Sturm gegen diesen Plan.
Immer wieder klingelt bei Manuel Echtle das Telefon. Eine neue Maschine zur Holzverarbeitung läuft nicht, wie sie soll. Der 57-Jährige lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, gibt eine kurze Anweisungen und legt auf. „Wir haben gute Leute, wir bekommen das hin“, sagt er. Seit vier Generationen betreibt seine Familie das Sägewerk in der kleinen Schwarzwaldgemeinde Nordrach, Manuel Echtle hat als Geschäftsführer im Lauf der Jahre einen modernen Betrieb daraus gemacht. Das gilt auch für den genau getakteten Arbeitsablauf: Wenn ein Auftrag einläuft, muss er ohne große Zeitverzögerung abgearbeitet werden. Da kann der Ausfall einer Maschine ziemlich an den Nerven zehren.