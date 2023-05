1 König Charles III. grüßte seine anwesenden und abwesenden Enkelkinder. Foto: imago images/UPI Photo

Bei einer Familienfeier nach der Krönung trank König Charles III. nicht nur auf das Wohl seiner anwesenden Enkelkinder, sondern auch auf den abwesenden Archie. Der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan feierte am Tag der Krönung seinen vierten Geburtstag.









König Charles III. (74) hat auf einer Familienfeier nach der Krönung angeblich auch auf den Geburtstag seines Enkels Archie angestoßen. Dies verriet ein Insider der britischen "Daily Mail". Der Sohn von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wurde am 6. Mai vier Jahre alt- am selben Tag also, an dem sein Großvater offiziell zum König gekrönt wurde.