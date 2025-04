Enttäuschung für Sothebys: Keiner will E.T.: Modell aus dem Kultfilm scheitert bei Auktion

In Steven Spielbergs (78) Kultfilm von 1982 wird er von seinen Artgenossen auf der Erde zurückgelassen - nun hat ein Modell von E.T. ein ähnliches Schicksal getroffen. Bei einer Versteigerung des Auktionshauses Sotheby's wollte sich laut Medienberichten kein Käufer für die Puppe finden.

Die verschmähte Figur stammt aus dem Nachlass von Carlo Rambaldi (1925-2012). Der Italiener gewann für seine Spezialeffekte in "E.T. - Der Außerirdische" einen Oscar. Sie war eines von drei E.T.-Modellen, die im Film zum Einsatz kamen. Sie war unter anderem in der Szene zu sehen, in der sich E.T. im Schrank der Kinder versteckt, die ihn aufgenommen haben.

600.000 bis 900.000 Dollar waren zu viel

Für das Modell hatte Sotheby's einen Erlös von 600.000 bis 900.000 US-Dollar anberaumt. Doch offenbar war dies zu viel für potenzielle Käufer. Da hat auch ein Video bei Instagram, in dem der freundliche Außerirdische angepriesen wurde, nicht geholfen.

Das Modell besteht aus einem Gerüst aus Aluminium, über dem Schaumstoff, Stroh und Latex angebracht sind. Bemalt ist es mit Acrylfarbe.

Der lebensgroße E.T. war Teil einer Auktion mit dem Titel "There Are Such Things: 20th Century Horror, Science Fiction and Fantasy on Screen". Im Rahmen dieser Versteigerung gab es noch andere Devotionalien aus "E.T. - Der Außerirdische", die mehr Glück hatten. Eine Zeichnung des Alien von Carlo Rambaldi brachte 53.000 Dollar ein.