Enttäuschende Jahresbilanz: Besucherzahlen der Wilhelma stagnieren trotz neuer Attraktionen

Trotz neuer Attraktionen wie der Amurtigeranlage hat es im vergangenen Jahr in der Wilhelma keine nennenswerten Steigerungen gegeben. Warum?
In der Wilhelma blickt Direktor Thomas Kölpin zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. 2025 sei wieder die Marke von 1,8 Millionen Besuchern geknackt worden, teilte er mit. Das unterstreiche die herausragende Rolle der Wilhelma als Ausflugsziel und Bildungsort. Aber die Anzahl der Menschen, die kamen stagnierte. Denn: 2024 gab es noch ein Plus von 6563 Personen. Und Kölpin hatte für 2025 erwartet, dass der zoologisch-botanische Garten mehr Besucher anlockt. Denn: Mit dem digitalen Anbieter GetYourGuide war eine digitale Kampagne ins Leben gerufen worden, die sich gezielt an ausländische Besucher aus Nordamerika im Raum Stuttgart richtet, die die Wilhelma noch nicht kennen.