Wer bei hohen Temperaturen oder im Thermalbad am besten zur Ruhe kommen kann, für den gibt es auch im Kreis Esslingen mehrere und durchaus unterschiedliche Angebote – mit Salzluft oder Panoramablick, mit orientalischem oder thailändischem Flair.

Orientalische Atmosphäre Die Wellness-Landschaft im Quadrium in Wernau hat ein breites Programm: Es gibt Saunen im orientalischen Stil sowie Spezialangebote wie sogenannte Erlebnisduschen, Massagen und verschiedene Behandlungen. Von Montag bis Samstag sind die Wellnesslandschaft und das Hallenbad in der Kirchheimer Straße 68-70 von 10 bis 22 Uhr geöffnet, sonntags ist eine Stunde früher Schluss.

Zahlreiche Sauna-Angebote In der Panorama-Therme in Beuren (Am Thermalbad 5) gibt es unter anderem sieben Thermalwasser-Becken, eine vielfältige Sauna-Landschaft und therapeutische Angebote. Die Therme bietet einen Ausblick auf den Beurener Fels und den Hohenneuffen. Sie ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Die Sauna ist von Montag bis Freitag von 11 Uhr an und am Wochenende von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Spaßbad und Ruheoase Das Fildorado in Filderstadt ist nicht nur ein Erlebnisbad mit Schanzenrutsche und einem Wellenbecken, sondern verfügt auch über einige Wellnessangebote: Es gibt Saunen mit Temperaturen von 60 bis 95 Grad sowie Massage und Ayurveda. Zudem gehören Wassergymnastik und Fitnesskurse zum Programm. Geöffnet ist das Fildorado in der Mahlestraße 50 täglich von 9 bis 22.30 Uhr. Sonntags schließt es bereits um 21 Uhr.

Ruhezone Eine Auszeit können sich Wellness-Fans in Ostfildern gönnen. Im Ruhepuls Privat-Spa warten Sauna, Dampfbad und diverse Massagen auf die Gäste. Dort wird besonderer Wert auf die Ruhe gelegt, weshalb vor dem Besuch ein Termin gemacht werden muss. Maximal 18 Gäste befinden sich zur gleichen Zeit auf der Anlage, der Spa ist aber auch komplett buchbar.

Salzluft Fast wie im Urlaub können Besucherinnen und Besucher der Salzgrotte in Esslingen (Blumenstraße 45) richtig durchatmen: In den Salzräumen werden die Atemwege besonders gepflegt; auch bei Hauterkrankungen sind sie geeignet. Zum Programm gehören auch weitere Angebote, beispielsweise Massagen. Geöffnet ist die Salzbrise dienstags bis freitags von 9.45 Uhr bis 18 Uhr. Am Wochenende öffnet sie von 9.30 Uhr bis 17 Uhr.

Panoramablick auf Nürtingen Ein Saunabereich grenzt an das Nürtinger Hallenbad in der Stuttgarter Straße 1 an: Geschwitzt werden kann in einer Panoramasauna, einer finnischen Sauna, einem Sanarium oder einem Dampfbad. Außerdem bietet das Hallenbad unter anderem eine Terrasse mit Bodenheizung, eine Infrarot-Kabine mit Salzwänden und einen Kaltwasserbereich. Dienstags, donnerstags und freitags sind Hallenbad und Sauna von 8 bis 21 Uhr geöffnet, mittwochs bereits von 6 Uhr an. Am Wochenende sind die Türen von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Traditionelle Massagen Massageangebote aller Art gehören im Organic Thai Spa in Esslingen (Magdeburger Straße 16) zum Programm. Von klassischen Thai-Massagen bis hin zu speziellen Schwangerschaftsmassagen reicht die breite Auswahl. Besonderer Wert wird nach Angaben des Unternehmens dabei auf die Verwendung von Bio-Massageölen gelegt werden. Geöffnet ist der Massagesalon die ganze Woche von 10 bis 20 Uhr. Termine sind im Voraus zu vereinbaren.