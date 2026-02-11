1 Dieses Pastagericht macht das Valentinstag-Dinner perfekt. Foto: Ryzhkov / iStock via Getty Images

Wer den bevorstehenden Valentinstag besonders feiern will, setzt auf ein einfaches, aber unwiderstehliches Pasta-Dinner. Fettuccine, Shrimps und eine Tomatensauce vereinen sich zu einem Gericht, das den Partner verführt.











Perfekt für den Valentinstag: Diese Fettuccine mit cremiger Tomatensauce und Shrimps sind schnell gemacht, fühlen sich aber besonders an. Frische Zitrone, feine Schärfe und Shrimps sorgen für großen Genuss - ideal für ein romantisches Dinner zu zweit, das ohne großen Aufwand beeindruckt.