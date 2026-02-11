Entspanntes Date zu Hause: Einfach, lecker, romantisch: Shrimps-Pasta zum Valentinstag
1
Dieses Pastagericht macht das Valentinstag-Dinner perfekt. Foto: Ryzhkov / iStock via Getty Images

Wer den bevorstehenden Valentinstag besonders feiern will, setzt auf ein einfaches, aber unwiderstehliches Pasta-Dinner. Fettuccine, Shrimps und eine Tomatensauce vereinen sich zu einem Gericht, das den Partner verführt.

Perfekt für den Valentinstag: Diese Fettuccine mit cremiger Tomatensauce und Shrimps sind schnell gemacht, fühlen sich aber besonders an. Frische Zitrone, feine Schärfe und Shrimps sorgen für großen Genuss - ideal für ein romantisches Dinner zu zweit, das ohne großen Aufwand beeindruckt.

 

Zutaten (2 Personen)

  • 200 g Fettuccine
  • 150 g Shrimps (geschält, entdarmt)
  • 250 g passierte Tomaten
  • 100 ml Sahne
  • 1-2 Knoblauchzehen
  • 1 kleine Schalotte
  • 50 ml trockener Weißwein
  • 1,5 EL natives Olivenöl
  • 1/2 EL Butter
  • 1 TL Tomatenmark
  • 1/2 TL Chiliflocken
  • 1/2 TL Zucker
  • 1/2 Bio-Zitrone (Abrieb und Saft)
  • Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung (30 Minuten)

  1. Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Die Shrimps mit Küchenpapier trockentupfen und mit Meersalz, Pfeffer und etwas Zitronenabrieb würzen. Die Schalotte und den Knoblauch schälen und fein würfeln.
  2. Zwei Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Schalotte darin glasig dünsten. Den Knoblauch und die Chiliflocken hinzufügen und kurz mitbraten, bis ein würziges Aroma aufsteigt. Das Tomatenmark einrühren und einige Sekunden anrösten. Mit dem Weißwein ablöschen und die Flüssigkeit auf die Hälfte einkochen lassen.
  3. Die passierten Tomaten angießen und mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen. Die Sauce bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten sanft köcheln lassen, bis sie leicht eingedickt ist. Dann die Sahne einrühren und weitere 5 Minuten köcheln lassen, bis eine sämige, leuchtend orangefarbene Sauce entstanden ist. Mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken.
  4. Währenddessen die Fettuccine nach Packungsanweisung al dente kochen und zwei Esslöffel Nudelwasser auffangen. In einer zweiten Pfanne einen Esslöffel Olivenöl mit der Butter erhitzen und die Shrimps darin bei starker Hitze von jeder Seite etwa eineinhalb Minuten braten.
  5. Die Fettuccine in die Tomaten-Sahne-Sauce geben, das aufgefangene Nudelwasser zugießen und alles vermengen, bis sich die cremige Sauce gleichmäßig um die Nudeln legt.

Anrichtetipps

Die Fettuccine eindrehen und in vorgewärmte tiefe Teller geben. Die Shrimps dekorativ auf der Pasta arrangieren. Mit einem Hauch Zitronenabrieb und etwas Olivenöl vollenden.

Getränkeempfehlung

  • Ein kühler Vermentino aus Sardinien mit seiner mineralischen Frische und den dezenten Zitrusnoten ergänzt die Tomatensauce und die Meeresfrüchte ideal.
  • Ein alkoholfreier Holunderblüten-Spritz mit Sprudelwasser und einem Spritzer Zitrone ergänzt die Pasta frisch und leicht.

Rezeptvariationen

  • Für eine vegetarische Version die Shrimps durch gebratene Zucchini-Scheiben und Kapern ersetzen, die ähnlich dekorativ angerichtet werden können.
  • Wer es schärfer mag, kann frische Peperoncini-Ringe in die Sauce geben oder das Gericht mit einem Spritzer Chiliöl servieren.
  • Statt Fettuccine passen auch Linguine oder Tagliatelle hervorragend zur tomatigen Sauce.
 