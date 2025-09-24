Entspannter und klimafreundlicher: Mit dem Nachtzug in den Norden: Im Schlaf nach Skandinavien

Ein Besuch im Wiener Kaffeehaus, eine Wanderung durch die unberührte schwedische Natur, ein entspannter Tag an der Adriaküste... All das klingt verlockend, auf die in vielen Fällen lange Fahrt freuen sich aber wohl die wenigsten Urlauberinnen und Urlauber. Warum also nicht den Nachtzug nehmen?
Spannende Filme oder Serien schauen, ein gutes Buch lesen, einen unterhaltsamen Podcast hören oder etwas spielen - es gibt viele Möglichkeiten, um sich die Zeit zu vertreiben, bis man am Urlaubsort ist. Die Reise zu weiter entfernten Destinationen kann aber ganz schön nerven und anstrengend sein, insbesondere wenn man mit dem Auto unterwegs ist und die Fahrerin oder der Fahrer konzentriert auf den Verkehr achten muss. Gerade wenn kleine Kinder dabei sind, sind außerdem häufige Pausen und manchmal sogar Übernachtungen auf dem Weg notwendig. Ein Nachtzug klingt da als Alternative verlockend.