Mit 53 Jahren strahlt Jennifer Garner eine natürliche Schönheit aus, die viele ihrer Hollywood-Kolleginnen neidisch machen dürfte. Doch die "Alias"-Darstellerin geht einen anderen Weg als die meisten Stars in Tinseltown: Sie setzt auf Zurückhaltung statt auf den Schönheitschirurgen. Zumindest noch.

In einem ausführlichen Interview mit "Harper's Bazaar" sprach die dreifache Mutter überraschend offen über ihre Einstellung zu Botox und plastischen Operationen. "Was Injektionen angeht, denke ich, man sollte jemanden Fantastischen finden und mit Vorsicht vorgehen", rät Garner allen, die über kosmetische Eingriffe nachdenken.

Besonders ehrlich wird die Schauspielerin bei einem ganz persönlichen Geständnis: "Ich mache nicht viel, und Botox funktioniert bei mir nicht sehr gut - deshalb trage ich oft einen Pony. Ich mag es, meine Stirn bewegen zu können, und sie ist so ein großer Teil meines Gesichts."

Ärzte raten ihr von Operationen ab

Auch in Gesprächen mit Schönheitschirurgen wird Garner von professioneller Seite von Operationen abgeraten, wie sie erzählt. "Ich habe es noch nicht gebraucht, aber ich kann nicht sagen, dass ich nicht schon mal zu Ärzten gesagt habe: 'Muss ich das machen lassen?'" gibt sie zu. Die Antwort der Mediziner sei jedoch stets dieselbe gewesen: "Ich hatte wirklich nette Ärzte, die einfach nur gesagt haben: 'Nein.'"

Diese professionelle Zurückhaltung scheint Garner zu schätzen, auch wenn sie nicht ausschließt, dass sich ihre Einstellung in Zukunft ändern könnte: "Gott weiß, wie das Gespräch in zehn Jahren laufen wird. Ich bin noch nicht so weit."

Sport und Sonnenschutz als Geheimrezept

Das Geheimnis ihrer jugendlichen Ausstrahlung liegt laut Garner in anderen Faktoren: Sie trainiert regelmäßig mit jüngeren, fitteren Menschen, was sie jung fühlen lasse. Außerdem habe sie bereits in ihren Zwanzigern konsequent Sonnenschutz verwendet.

Doch der wichtigste Punkt in Garners Beauty-Philosophie ist ihre Einstellung zum Altern selbst: "Ich möchte altern. Ich möchte 100 Jahre alt werden. Ich erwarte nicht, mit 100 so auszusehen wie heute. Ich möchte jedes Bisschen dieser 100 Jahre tragen und mich großartig dabei fühlen."

Warnung an die junge Generation

Diese Gelassenheit möchte Garner auch an die nächste Generation weitergeben. Bereits 2022 gab sie jungen Frauen einen wichtigen Rat: "Schaut weniger in den Spiegel und seid vorsichtig, wenn es darum geht, euch etwas ins Gesicht zu spritzen." Ihre eindringliche Warnung: "Seid sehr, sehr unglaublich umsichtig und wartet so lange wie absolut möglich, bevor ihr etwas hinzufügt. Denkt nicht, dass ihr mit 37 anfangen müsst, euer Gesicht zu spritzen."