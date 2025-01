Entsorgung in der Region: Hat der Bauschutt-Tourismus ein Ende?

Entsorgung in der Region

1 Die Deponie in Backnang-Steinbach soll den Schwieberdinger Froschgraben bei der Entsorgung von Bauschutt entlasten. Foto: /Edgar Layher

Weil der Landkreis Ludwigsburg das Material aus den Nachbarkreisen nicht mehr aufnehmen will, steuern die Lastwagen künftig die Deponie in Backnang-Steinbach an. Auch die Deponie Eichholz in Winnenden spielt im Konzept eine Rolle.











Link kopiert



Bei der Entsorgung von Bauschutt hat sich der Rems-Murr-Kreis bisher einen schlanken Fuß gemacht. Denn die mineralischen Abfälle wurden in der Vergangenheit mit dem Lastwagen in den Nachbarkreis Ludwigsburg gekarrt. Dort zwischen Schwieberdingen und Vaihingen an der Enz befindet sich die Deponie Froschgraben, bisher regionsweit die einzige Anlaufstelle für das nicht mehr gebrauchte Material.