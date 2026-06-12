Entsiegelung in Stuttgart: Im Norden wächst bald ein Miniwald – Stuttgarts erster Tiny Forest

Ein grauer Platz im Norden der Stadt soll ergrünen: Dort entsteht Stuttgarts erster Miniwald. Das Geld dafür kommt von einem Jubilar.

Der trichterförmige Platz ist etwa 20 Jahre alt und 2000 Quadratmeter groß. Er ist versiegelt, ungenutzt und leer. Nicht mal einen Namen hat er. Doch nun steht ihm eine große Verwandlung bevor: Auf der Fläche zwischen Rosenstein- und Nordbahnhofstraße, zwischen der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter, wird bald Stuttgarts erster Tiny Forest wachsen – ein kühlend-grünes Wäldchen mitten in der Stadt.

Verschiedene heimische Baum- und Straucharten sollen künftig für bessere Luft und Abkühlung im Sommer sorgen, als Rückzugsort für Tiere und Regenwasserspeicher fungieren – und den Menschen in der Stadt die Natur näherbringen. Das Konzept stammt aus Japan und wird dort zur schnellen Aufforstung eingesetzt.

Stihl will Stadtentwicklung in Stuttgart fördern

Die Firma Stihl finanziert das Projekt. Der Motorsägenhersteller feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen und will mit einer Spende von 200.000 Euro „zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Stuttgart“ beitragen. Das städtische Garten-, Friedhofs- und Forstamt kümmert sich um Planung und Vorbereitung der Fläche, die Ausschreibung für diesen Part läuft.

Die Tiny Group wiederum, ein Unternehmen, das wie Stihl in Waiblingen sitzt und über den Stuttgarter Klima-Innovationsfonds gefördert wird, wird die Bäume zusammen mit Stihl pflanzen und pflegen. Stihl will das Projekt wissenschaftlich begleiten lassen, als Pilotprojekt für weitere geplante Tiny Forests weltweit.

Hackschnitzel führen künftig in den Wald

Im Juli dieses Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen, wie jüngst im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik zu erfahren war. Im Oktober sollen die Bäume dann gepflanzt werden. Dabei werden drei zusammenhängende Bereiche entsiegelt, insgesamt eine Fläche von 530 Quadratmetern.

Bereits vorhandene Sitzgelegenheiten und eine Tischtennisplatte werden wiederverwendet. Ein Trampelpfad aus Hackschnitzeln wird künftig ins Innere des Waldes führen. Bis es ein richtiger Wald ist, wird es allerdings noch dauern – die Pflanzen müssen erst wachsen.