Entsiegelung in Stuttgart: Im Norden wächst bald ein Miniwald – Stuttgarts erster Tiny Forest

Ein grauer Platz im Norden der Stadt soll ergrünen: Dort entsteht Stuttgarts erster Miniwald. Das Geld dafür kommt von einem Jubilar.
Der trichterförmige Platz ist etwa 20 Jahre alt und 2000 Quadratmeter groß. Er ist versiegelt, ungenutzt und leer. Nicht mal einen Namen hat er. Doch nun steht ihm eine große Verwandlung bevor: Auf der Fläche zwischen Rosenstein- und Nordbahnhofstraße, zwischen der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter, wird bald Stuttgarts erster Tiny Forest wachsen – ein kühlend-grünes Wäldchen mitten in der Stadt.