Entscheidungen in vorletzter Folge: Nächster freiwilliger Rückzug bei Bauer sucht Frau International

Patrick (58) hat bei Carmen (42) endlich freie Hand. Die Bali-Bäuerin hatte in der vergangenen Folge von "Bauer sucht Frau International" seinen Konkurrenten Sven (45) nachhause geschickt. In der siebten und vorletzten Episode der Staffel (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) will er sich durch Arbeit einen Kuss verdienen. Als Carmen ihm die Wange hinhält, drückt ihr der "Schlingel" (Carmen) einen Schmatzer auf den Mund.

Bei einer Übernachtung in einer Ferienwohnung besteht Carmen aber auf getrennte Betten. Am nächsten Tag fällt jedoch der erste richtige Kuss. Mit Zunge. Und in beiderseitigem Einverständnis.

Olaf (70) und Anna (65) sind in Portugal noch nicht so weit. Beim gemeinsamen Kochen sucht Olaf aber die körperliche Nähe seiner Hofdame. Bei einem Ausflug an einen Strand, an dem früher die Frauen von Seeleuten auf ihre Männer warteten, berührt der Witwer sie auch emotional.

Martins Hofdame zieht sich freiwillig zurück

Martin (42) zeigt seinen Hofdamen seinen toskanischen Weinkeller. Dabei stellt er fest, dass dieser nicht die "natürliche Umgebung" von Miriam ist. Jedenfalls zeigt die weniger Begeisterung als ihre Mitbewerberin Vanessa. Wein ist generell nicht so Miriams Fall. Nachdem sie schon Kaffee zurückgewiesen hat, dürfte sie es bei Martin und generell in Italien schwer haben.

Das merkt Miriam selbst. Die zurückhaltende Lehramtsstudentin zieht sich tatsächlich zurück. Sie ebnet mit ihrem freiwilligen Abschied Vanessa den Weg zu Martin. Und bestätigt damit dessen "Tendenz" zu der Hamburgerin.

Zu sehr verliebt in die Idee, sich zu verlieben?

Bei Björn (30) in Namibia ist ein freiwilliger Rückzug undenkbar. "Die Frauen hauen sich bald die Köpfe ein", stellt der Bauer fest. Eine Entscheidung muss her. Die verkündet Björn, nachdem er verraten hat, dass Sarah (27) angeblich mitten in der Nacht in seinem Bungalow stand. Diese Offensive hilft der forschen jungen Frau nichts mehr. Björn hat bei Lea (21) "mehr Spark" gespürt. Sarah räumt ihre Niederlage ein. Sie war wohl "zu sehr verliebt in die Idee", sich zu verlieben.

Auch Iris (55) aus Florida muss eine Entscheidung treffen. Sie lädt ihre Mutter und ihre drei erwachsenen Söhne ein, um Olaf (52) und Ralf (59) auf Herz und Nieren zu prüfen. Beziehungsweise auf die Knie, denn dort hat Ralf Probleme. Dafür kann er gut mit Tieren.

Iris behält Olaf auf ihrem Hof und schickt Ralf nachhause. Nicht wegen seiner Knie, sondern weil er zu früh in die Offensive ging und Iris die Pistole auf die Brust setzte. Ihn ereilt also das gleiche Schicksal wie Sarah bei Björn.