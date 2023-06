1 Wer ein Balkonkraftwerk installieren will und noch einen alten Stromzähler hat, muss ihn vom Netzbetreiber austauschen lassen. Foto: Imago/Robert Poorten/n

Manche Netzbetreiber verlangen Geld für den Tausch des Stromzählers, wenn man ein Balkonkraftwerk installiert. Christian Muth aus Offenburg hat sich dagegen gewehrt. Das Thema betrifft auch viele andere.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für Christian Muth ist die Sache in seinem Sinne ausgegangen. Doch viele andere Menschen wüssten nicht, dass sie Geld zurückfordern können, sagt er. Muth hat im Oktober 2022 ein Balkonkraftwerk installiert. Dabei handelt es sich um ein Gerät, mit dem man derzeit maximal 600 Watt Sonnenstrom in der Spitze erzeugen darf. Da im Falle von Muth noch ein alter Stromzähler verbaut war, musste dieser gegen einen moderneren getauscht werden. So weit, so normal. Allerdings habe der Netzbetreiber, der den Zähler getauscht hat, dafür 113,05 Euro verlangt. Der 37-Jährige sagt: „Ich habe das als Betrug gewertet.“