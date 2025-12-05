Entscheidung zu Windkraft gefallen: An diesen Orten im Rems-Murr-Kreis dürfen Windräder gebaut werden

Nach jahrelangem Tauziehen ist nun klar, an welchen Stellen im Rems-Murr-Kreis Windräder gebaut werden dürfen.
Nach jahrelangem Hin und Her, unzähligen Diskussionen und teils heftigen Protesten haben die Regionalrätinnen und Regionalräte in ihrer jüngsten Sitzung einen Schlussstrich gezogen und den neuen Windkraftplan für die Region Stuttgart beschlossen. Er legt potenzielle Standorte für Windräder fest. Insgesamt wurden 1,9 Prozent der Regionsfläche als „Gebiete für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen“ ausgewiesen. Gesetzlich vorgegeben sind mindestens 1,8 Prozent. Ob auf diesen Flächen tatsächlich Windräder gebaut werden, steht auf einem anderen Blatt.