Schon zum dritten Mal muss Harvey Weinstein wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Schauspielerin vor Gericht. Der Prozess beginnt im April.

Der ehemalige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (73) wird sich ab dem 14. April erneut vor einem New Yorker Gericht verantworten müssen. Weinstein war am Mittwoch in einem Gerichtssaal in Manhattan. Dort legte ein Richter den Termin für die Auswahl der neuen Geschworenen für seinen dritten Vergewaltigungsprozess fest, wie unter anderem CBS New York berichtet.

Schon zum dritten Mal werden dann Vorwürfe der Schauspielerin Jessica Mann (40) verhandelt. Weinstein war 2020 wegen der Vergewaltigung von Mann verurteilt worden, doch das Urteil wurde 2024 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben.

Jury konnte sich 2025 nicht einigen

Im darauffolgenden Wiederaufnahmeverfahren im Juni 2025 wurde der Miramax-Gründer zwar in einem Punkt des sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen, doch in einem weiteren Anklagepunkt, der mutmaßlichen Vergewaltigung der Schauspielerin Mann, war es zu keinem Urteil gekommen. Der Vorsitzende der Jury hatte sich damals geweigert, die Beratungen fortzuführen, da er sich von anderen Geschworenen bedroht gefühlt habe.

Schon damals sprachen sich die Staatsanwaltschaft und auch Mann für eine erneute Wiederaufnahme des Verfahrens aus. Am Mittwoch nun erschien der 73-jährige Weinstein in einem Rollstuhl vor Gericht. Bei einer Anhörung im Januar hatte der ehemalige Star-Produzent laut "Hollywood Reporter" den Richter um "eine zweite Chance" gebeten. Seine Zeit im Gefängnis auf Rikers Island bezeichnete er als "seelenerdrückend" und sprach von einem "langsamen Marsch in den Tod". Der Richter zeigte sich davon unbeeindruckt, sagte: "Sie hatten einen fairen Prozess."

Anwälte von Sean "Diddy" Combs

Für die nun anstehende Verhandlung hat Weinstein sein Anwaltsteam umgebaut. Zwei seiner neuen Anwälte vertreten auch Luigi Mangione (27), der beschuldigt wird, den CEO von UnitedHealthcare ermordet zu haben. Und auch für die Verteidigung des verurteilten Rappers und Musikproduzenten Sean "Diddy" Combs (56) waren Anwälte aus Weinsteins neuem Team zuständig.

Die ursprüngliche Verurteilung Weinsteins im Jahr 2020 war gleichzeitig der Niedergang einer der ehemals einflussreichsten Personen Hollywoods. Weinstein sitzt derzeit in New York im Gefängnis, weil er in Kalifornien in einem weiteren Prozess zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde.