Schon zum dritten Mal muss Harvey Weinstein wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Schauspielerin vor Gericht. Der Prozess beginnt im April.
Der ehemalige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (73) wird sich ab dem 14. April erneut vor einem New Yorker Gericht verantworten müssen. Weinstein war am Mittwoch in einem Gerichtssaal in Manhattan. Dort legte ein Richter den Termin für die Auswahl der neuen Geschworenen für seinen dritten Vergewaltigungsprozess fest, wie unter anderem CBS New York berichtet.