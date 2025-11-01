Entscheidung um Andrew: Welche Rolle spielten Camilla und Kate?

Ein Satz in der Erklärung des Buckingham-Palastes zur Aberkennung der Titel und Ehren von Prinz Andrew sorgt jetzt besonderes für Aufsehen: Einer Quelle zufolge lässt er darauf schließen, dass Königin Camilla und Prinzessin Kate ihre Hände im Spiel hatten.
Die Entscheidung, Prinz Andrew (65) seinen Prinzentitel und den Wohnsitz in der Royal Lodge zu entziehen, soll nicht nur König Charles III. (76) allein getroffen haben. Prinz William (43) gilt als einer der wichtigsten Befürworter, aber auch weitere hohe Familienmitglieder sollen den Monarchen dahingehend beraten haben.