Virginia Giuffres Familie hat auf den Schritt von König Charles, seinem Bruder Andrew die Titel zu entziehen, reagiert. "Heute erklärt sie ihren Sieg", sagte ihr Bruder unter anderem.

Nach der Entscheidung von König Charles III. (76), seinem Bruder Andrew (65) seine Titel und Ehren zu entziehen, hat sich nun die Familie von Virginia Giuffre (1983-2025) zu Wort gemeldet und die Entscheidung als "Sieg" bezeichnet. Giuffre, die Anfang des Jahres Suizid beging, hatte Andrew beschuldigt, sie als Teenagerin mehrfach sexuell missbraucht zu haben - Vorwürfe, die Andrew stets bestritten hat.

In einer Erklärung, die der britischen BBC vorliegt, sagten ihr Bruder Sky Roberts und seine Ehefrau Amanda: "Heute hat ein ganz gewöhnliches amerikanisches Mädchen aus einer ganz gewöhnlichen Familie einen britischen Prinzen mit ihrer Wahrheit und ihrem außergewöhnlichen Mut zu Fall gebracht."

Weiter heißt es: "Virginia Roberts Giuffre, unsere Schwester - ein Kind, als sie von Andrew sexuell missbraucht wurde - hat niemals aufgehört, für Gerechtigkeit für das einzustehen, was ihr und zahllosen anderen Überlebenden angetan wurde. Heute erklärt sie ihren Sieg. Wir, ihre Familie, werden gemeinsam mit ihren Schwestern im Geiste weiter für Virginia kämpfen und nicht ruhen, bis auch alle anderen Täter und Mitwisser aus dem Umfeld von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell zur Verantwortung gezogen werden."

Virginia Giuffre veröffentlichte kürzlich posthum Memoiren

Virginia Giuffre war eine der bekanntesten Anklägerinnen im Epstein-Skandal und hatte 2022 in einem US-Zivilprozess gegen Prinz Andrew geklagt. Der Fall endete mit einem außergerichtlichen Vergleich, den Andrew zwar einging, aber bis heute jede Schuld von sich weist.

Ausschlaggebend für den jüngsten Schritt des Palastes dürften auch Giuffres diesen Monat posthum veröffentlichte Memoiren gewesen sein. Das Buch schildert detailliert ihre Erlebnisse im Umfeld von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell sowie ihre Begegnungen mit Andrew. Die Veröffentlichte löste eine neue Welle öffentlicher Empörung aus und brachte den Palast unter erheblichen Druck, ein klares Zeichen zu setzen.