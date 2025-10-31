Virginia Giuffres Familie hat auf den Schritt von König Charles, seinem Bruder Andrew die Titel zu entziehen, reagiert. "Heute erklärt sie ihren Sieg", sagte ihr Bruder unter anderem.
Nach der Entscheidung von König Charles III. (76), seinem Bruder Andrew (65) seine Titel und Ehren zu entziehen, hat sich nun die Familie von Virginia Giuffre (1983-2025) zu Wort gemeldet und die Entscheidung als "Sieg" bezeichnet. Giuffre, die Anfang des Jahres Suizid beging, hatte Andrew beschuldigt, sie als Teenagerin mehrfach sexuell missbraucht zu haben - Vorwürfe, die Andrew stets bestritten hat.