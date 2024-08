Entscheidung Israels: Auswärtiges Amt kritisiert Bann gegen norwegische Diplomaten

1 Israel Katz, Außenminister von Israel: Israel will den derzeit acht norwegischen Diplomaten in den Palästinensischen Gebieten diplomatischen Status entziehen. Foto: dpa/Bebeto Matthews

Nach einem Diplomatenbann für die palästinensischen Gebiete will Norwegen sich Schritte gegen die Netanjahu-Regierung überlegen. Kritik kommt auch aus Berlin: ein Rückschritt auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung.











Link kopiert



Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilt die Entscheidung Israels, „norwegischen Diplomatinnen und Diplomaten die Grundlage für ihre Arbeit in den Palästinensischen Gebieten zu entziehen“. Das betreffe sowohl die konsularische Arbeit als auch die politische Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Behörde, erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin.