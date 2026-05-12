Beim Fellbacher Herbst fällt das Festzelt in diesem Jahr weg. Auf die Ausschreibung meldet sich kein Betreiber – die Stadt prüft nun Alternativen.
Als Andreas Dietmann, Prokurist der Fellbacher Event & Location GmbH (Feel), vor wenigen Tagen im Verwaltungsausschuss einen Rückblick auf den vergangenen und einen Ausblick auf den kommenden Fellbacher Herbst (Rems-Murr-Kreis) gab, war noch mit keiner Silbe die Rede von dieser misslichen Perspektive. Und auch wenn sie gerüchteweise in gut unterrichteten Kreisen schon kursierte, so kommt die Botschaft nun für die Öffentlichkeit doch überraschend: Beim diesjährigen Fellbacher Herbst am zweiten Oktoberwochenende wird es keinen Festzeltbetrieb geben.