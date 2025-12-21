Entscheidung im Verein: Ringer der SG Weilimdorf sagen „Ja“ zur Bundesliga

Der Regionalliga-Meister will nach reiflicher interner Abwägung sein Aufstiegsrecht wahr nehmen – unter einer Einschränkung und im Wissen um die Risiken. Folgt nun ein Krachertransfer?
So ist das Schicksal eines „Mädchen für alles“ im Verein: Am Sonntagfrüh, um halb zehn, stand Stephan Fauser dann schon wieder in der Halle. Abbauarbeiten, Beseitigung der Spuren einer großen Party. Gerade mal rund eineinhalb Stunden, nachdem die unermüdlichsten Teilnehmer den Weg ins heimische Bett gefunden hatten. Aber man soll die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen. Und welch tolleren Anlass könnte es geben als dieses Mal?