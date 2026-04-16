Entscheidung im Gemeinderat: Letzter Abschlag für den Golfplatz?

Am Donnerstag fällt im Göppinger Gemeinderat die lange umkämpfte Grundsatzentscheidung über die Zukunft des Golfplatz-Areals.
Was wird aus dem Göppinger Golfplatz? Die Frage beschäftigt die Lokalpolitik schon seit längerer Zeit. Es geht um die Entwicklung einer Fläche im Stauferpark, die so groß ist wie etwa 50 Fußballfelder. Verschiedene Varianten kursierten. Die Golfplatz-Betreiber und eine Bürgerinitiative wehren sich gegen eine Bebauung mit Wohnungen und Gewerbe und wollen die Freizeiteinrichtung erhalten. Der Oberbürgermeister vertagte damals die Abstimmung. Am heutigen Donnerstag steht nun aber die Vorberatung für die Grundsatzentscheidung über das Gebiet „Stauferpark Süd“ an. Am 30. April folgt der Beschluss.