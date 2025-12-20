Entscheidung im Gemeinderat: Förderung gesichert – Hebammenhaus Bottwartal kann weitermachen

Die größte Hebammenpraxis im Bottwartal wird weiter von der Gemeinde Oberstenfeld und dem Landkreis unterstützt. Dennoch bleibt Frust wegen der Rahmenbedingungen.
Es habe durchaus Unsicherheit unter den fünf Kolleginnen des Hebammenhauses Bottwartal gegeben, sagt Sigrid Böhle. Umso glücklicher seien sie nun, dass es weitergehen könne und sie Planungssicherheit hätten. Denn am Donnerstagabend hat der Gemeinderat Oberstenfeld einstimmig beschlossen, die jährliche Förderung in Höhe von 3600 Euro bis 2028 zu verlängern. In gleicher Höhe beteiligt sich auch das Landratsamt an der Finanzierung.