1 Im Anschluss an den S-21-Bahnhof soll an Stelle der alten Kopfbahnsteiggleise ein neues Wohnquartier entstehen. Foto: DB AG/Arnim Kilgus

Seit Jahren wartet die Landeshauptstadt auf die Freigabe der alten Bahnflächen in der City für den Wohnungsbau. Werden die Grundstücke nur in Erbpacht vergeben?











Link kopiert



Bei der Wahl am 9. Juni geht es auch darum, welche Richtung die Landeshauptstadt in den nächsten fünf Jahren beim Thema Wohnungsbau einschlägt. In der Wahlperiode bis 2030 müssen Grundsatzentscheidungen zum Umgang mit den durch das Bahnprojekt Stuttgart 21 frei werdenden Grundstücken fallen. Die Frage ist, ob und welchen Anteil Flächen die Stadt an Immobilienentwickler abgibt.