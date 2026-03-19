Entscheidung für ein Einzelkind: „Für ein zweites Kind wäre ich nicht so eine tolle Mama“

Platzmangel, globale Krisen, keine Lust mehr auf schlaflose Nächte: Manche Paare entscheiden sich bewusst dafür genau ein Kind zu bekommen – trotz hartnäckiger Vorurteile.
Auch wenn ihr Plan ein anderer war, ist sich Cagla inzwischen sicher: Ihr Sohn wird ein Einzelkind bleiben. Die vergangenen anderthalb Jahre seit der Geburt ihres Sohnes stecken ihr noch in den Knochen. „Ich bin so oft an meine Grenzen gekommen“, sagt sie. Der Schlafmangel, das nächtelange Stillen, das Schreien, das sie mehr als einmal überfordert hatte. „Ich habe viel versucht, um besser damit umgehen zu können. Atemübungen, aus dem Raum gehen – aber es hat nichts gebracht. Man muss ja erst lernen, das auszuhalten. Man muss lernen zu verstehen, dass man das aushalten muss. Das Ganze war für mich ein Prozess, der absolut nicht leicht war“, so Cagla.