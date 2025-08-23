Nach seinem Bruder Erik ist auch Lyle Menendez die Bewährung verweigert worden. Er sitzt seit über 35 Jahren wegen des Mordes an seinen eigenen Eltern in Haft.
Einen Tag, nachdem seinem Bruder Erik Menendez (54) die Bewährung verweigert wurde, ist auch Lyle Menendez (57) mit seinem Bewährungsantrag gescheitert. Die Kommission des Bundesstaates Kalifornien verwehrte dem 57-Jährigen am Freitag nach einer elfstündigen Anhörung die Freilassung, wie unter anderem die "New York Times" berichtet. Wie Bruder Erik muss er nun drei Jahre auf seine nächste Chance auf die Freiheit warten.