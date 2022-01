Verdächtiges Objekt in Tiefgarage entdeckt – Polizei sperrt Bereich ab

Entschärfer in Stuttgart im Einsatz

3 In der Tiefgarage beim Bebenhäuser Hof wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein verdächtiges Objekt ist am Freitagmittag in einer Tiefgarage in Stuttgart-Mitte entdeckt worden. Entschärfer sind zurzeit im Einsatz.















Stuttgart-Mitte - In einer Tiefgarage beim Bebenhäuser Hof in Stuttgart-Mitte ist am Freitagmittag ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt, Entschärfer untersuchen zurzeit das Objekt.

Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage berichtet, wurde das unbekannte Objekt gegen 11.30 Uhr im Parkhaus Neue Brücke/Königstraße gemeldet. Alarmierte Polizeibeamte eilten zu der Tiefgarage und lokalisierten den Gegenstand. Um welche Art von Gegenstand es sich handelt, kann die Sprecherin momentan noch nicht sagen.

Entschärfer wurden zum Ort des Geschehens beordert, der Platz um die Tiefgarage wurde weiträumig abgesperrt. Passanten werden gebeten, das Gebiet zu meiden. Nähere Informationen liegen uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.