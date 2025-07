Neustart auf den Fildern: Unterwegs mit Rümpler-Truppe – „Sieben Tonnen Müll aus zwei Zimmern geholt“

Es ist ein verregneter Montagnachmittag in Sielmingen, doch an einer schmalen Straße im Norden des Filderstädter Stadtteils stehen Türen und Fenster offen, denn hier wird geschafft: Das Team der „Filder-Rümpler“ ist dabei, das Haus auszuräumen und zu entrümpeln. Einer der bisherigen Bewohner ist gestorben, der andere ist ausgezogen, jetzt soll das Haus verkauft werden. Alles, was noch da ist, muss raus.

Daniel Giordano ist gerade dabei, in der Küche die Schränke auseinander zu schrauben und abzubauen. Er ist der Chef und der Gründer der Filder-Rümpler, einer jungen Firma, die hoch hinaus will. „Ich arbeite eigentlich in der Automobilindustrie“, erzählt der 39-Jährige, während er den Akkuschrauber ansetzt. Da dies eine aktuell krisengeschüttelte Industrie sei, habe er überlegt, ein zweites Standbein aufzubauen. „Ein guter Freund von mir macht auch Entrümpelungen und da dachte ich mir: warum nicht?“ Den ersten Entwurf für das Logo hat er im Urlaub gemacht, mit seiner Tochter, die das Bild gezeichnet hat. Das Logo zeigt ein starkes Männchen, das ein Sofa mit ausgestreckten Armen nach oben stemmt.

Erste Entrümpelung in Esslingen: viel zu viel

Gleich am ersten Tag hat er seinen ersten Auftrag bekommen, „und seitdem sind wir fast jedes Wochenende unterwegs“, erzählt er. Wir, das sind er und sein Team, an diesem Montag sind Ralf und Max mit ihm vor Ort, insgesamt sind es mittlerweile sieben Leute, die auf Minijob-Basis bei ihm arbeiten. „Auf meine Leute lasse ich nichts kommen“, betont der Chef, „das sind fleißige Schaffer, und ich weiß, wenn ich was zu ihnen sage, dann erledigen sie das, und ich kann mich drauf verlassen.“

Daniel Giordano und sein Team räumen das Haus leer – was noch gut ist, fliegt nicht unbedingt auf den Müll. Foto: Ines Rudel

Die erste Wohnung, die er geräumt hat, war in Esslingen, „mit einer sagenhaften Aussicht auf die Weinberge“. Die Leute seien wahnsinnig nett gewesen, aber er habe sich komplett verschätzt: „Die haben wir an einem Tag leergeräumt, aber das war viel zu anstrengend und viel zu viel. Da waren wir ziemlich kaputt abends!“

Eine Wohnung leerzuräumen, ist eine ganz besondere Arbeit, das weiß Daniel Giordano. „Hier hat jemand gelebt, und jetzt räumen wir seine Sachen auf“, beschreibt er es. „Ich schaue mir alles an, was wir ausräumen, und wenn etwas Wichtiges oder Besonderes dabei ist, dann frage ich die Angehörigen, bevor ich es entsorge.“ Denn meistens sind die Bewohner der Häuser und Wohnungen verstorben, und die Filder-Rümpler sollen alles ausräumen, bevor verkauft wird. Manchmal sind die Bewohner aber auch mit dabei, wenn er ausräumt, etwa wenn der Umzug in ein Seniorenheim ansteht und man deshalb aussortieren muss. „Eine Dame konnte nichts wegwerfen“, erinnert er sich. „Jede Schublade habe ich mit ihr durchgeschaut und immer hat sie gesagt: Nein, das will ich behalten.“

Die Entrümpler auf den Fildern retten funktionierende Geräte vor dem Müll

Findet Giordano Dinge, die noch funktionstüchtig sind, beispielsweise Küchengeräte, Geschirr oder Vasen, fragt er bei seinen Auftraggebern nach, und wenn die zustimmen, stellt er die Sachen über seinen Whatsapp-Kanal oder Instagram zur Verfügung. „Wer noch etwas damit anfangen kann, kann es gerne abholen“, erklärt er. „Das ist immer besser als Wegwerfen.“ Im aktuellen Haus sind es beispielsweise eine Reihe von Hirschgeweihen, die eine Wand zieren. „Ein Kumpel von mir möchte die gerne nehmen“, sagt Giordano. Alles, was nicht weiter verwertet werden kann oder eindeutig Müll ist, entsorgt er.

Entrümpelungen verraten viel über die einstigen Bewohner

An den Wänden zeugen helle viereckige Formen von den Bildern, die hier einst hingen. Die sind längst weg. Im Schlafzimmer sind die Schränke ausgeräumt und warten auf ihren Abbau. Dafür sind Keller und Dachboden noch so gut wie voll. „Da wartet immer einiges“, weiß Daniel Giordano aus Erfahrung, „schließlich räumt man da einfach alles hin, was man nicht mehr braucht, und oft liegt es da jahrelang.“

Trotzdem bemüht er sich stets, mit dem Eigentum anderer Menschen sanft umzugehen. „Man merkt beim Ausräumen, was für ein Mensch hier gelebt hat“; sagt er. „War er genau, akkurat, aufgeräumt, sortiert? Oder war er ein bisschen kruschtelig?“ Ein Bild des Menschen entsteht schnell im Kopf, wenn man an der Abnutzung des Sofas sieht, wo er am liebsten gesessen hat, oder welche Tasse aus dem Küchenschrank das am meisten genutzte Lieblingsstück war.

Die Matratzen sind schon weg, jetzt geht es ans Bettgestell. Foto: Ines Rudel

Filder-Rümpler mussten auch schon eine Messie-Wohnung räumen

Auch ein Extrem, eine Messie-Wohnung, hat er mit seinem Team schon geräumt. „Da haben wir sieben Tonnen Müll aus zwei Zimmern geholt“, sagt Giordano und meint, dass es auch anstrengend sein kann, das Leben eines Menschen wegzuräumen – physisch wie psychisch. „Aber es ist auch immer spannend und herausfordernd – und das mag ich.“

Seinen Job in der Autoindustrie aufgeben will er nicht – aber die Filder-Rümpler zu etablieren und der Firma vielleicht auch mehr Zeit schenken zu können, das ist der Plan. Allerdings darf auch die Zeit mit Partnerin und Tochter nicht zu kurz kommen. Pläne hat Daniel Giordano noch viele – und er räumt den Weg für sie frei, einen Keller nach dem anderen.