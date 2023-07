1 Olaf Scholz will die Verbraucher entlasten. Aber wie? Foto: AFP/Gabriel Bouys

Lohnzurückhaltung plus staatliche Unterstützung ist gleich Stabilisierung der Inflation – mit dieser Formel will Kanzler Olaf Scholz (SPD) in die Konzertierte Aktion starten. Arbeitgeber und Gewerkschaften sollen einen hohen Einmalbetrag vereinbaren, der dann steuerfrei gestellt wird – auf nachhaltige Gehaltszuwächse sollen sie aber verzichten.