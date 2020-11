1 Die Abfahrt ist vorbereitet, aber noch fehlt die Straße dazu. Foto: factum/Simon Granville

Den Anschluss zur Autobahn gibt es schon, nun wurde mit dem Bau der Ludwigsburger Umgehungsstraße begonnen. Die Westrandstraße soll im Sommer 2022 fertig sein.

Ludwigsburg - Die Ludwigsburger sehnen seit bald 20 Jahren den Bau einer Entlastungsstraße am Westrand der Stadt – parallel zur A 81 – und im Osten von Möglingen herbei. Im Laufe der langen Wartezeit ist diese sogenannte Westrandstraße mehr und mehr zum Inbegriff für eine wirksame Verkehrsentlastung und eine Direktverbindung des Schwerlastverkehrs mit der Autobahn geworden. Ob die damit verbundenen Träume in Erfüllung gehen werden, wird sich frühestens 2022 zeigen. Am Dienstag wurde jedenfalls mit dem Bau des ersten Teilabschnitts begonnen.

Genau genommen wurde die erste Etappe auf dem Weg zur Westrandstraße bereits im vergangenen Sommer zurückgelegt. Im Zuge des Umbaus der Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Süd wurde eine Abbiegespur für die künftige Straße angelegt. Das habe sich einfach angeboten, sagt Andreas Klein, der Leiter des Baureferats im Stuttgarter Regierungspräsidium (RP): „Da wir dort nun schon mal am Bauen waren.“

Möglingen hofft auf Entspannung in der Ortsmitte

Doch erst mit dem jetzt gestarteten Bau eines etwa 300 Meter langen Straßenabschnitts beginnt das eigentliche Projekt Westrandstraße, von dem sich auch die Gemeinde Möglingen viel erhofft: „Für uns geht es um die Anbindung des Gewerbegebietes und auch eine Verkehrsentlastung in der Ortsmitte“, sagte die Bürgermeisterin Rebecca Schwaderer.

Insgesamt wird die neue Straße am Ende 1,3 Kilometer lang sein. Zum Projekt gehört auch der Bau von zwei Kreiseln: Mit dem einen wird die Straße Im Bierkeller an die Daimlerstraße im Norden Möglingens angeschlossen, ein zweiter Kreisverkehr soll die Kreuzung von Mörike- und Wöhlerstraße entschärfen.

Die Westrandstraße werde die Schwieberdinger Straße und die Straßen in der Weststadt und Pflugfelden deutlich vom Schwerlastverkehr entlasten, meint Kilian Grühbaum vom Ludwigsburger Fachbereich Tiefbau und Grünflächen. „Denn die Gewerbegebiete Waldäcker und Grönerstraße sind dann über die Westrandstraße erreichbar und die Gewerbegebiete Wöhlerstraße und Hintere Halden erhalten mit der Westrandstraße eine direkte Zufahrtsmöglichkeit auf die Autobahn.“ Und in Möglingen werde die Westrandstraße den Verkehr auf der Hohenzollern- und Daimlerstraße reduzieren, meint Grühbaum.

Land trägt fast die Hälfte der Kosten

Michael Ilk erinnerte daran, dass schon sein Amtsvorgänger Hans Schmid 2011 und 2012 wiederholt Förderanträge für das Straßenbauprojekt eingereicht habe. „Doch da war nie Geld dafür da“, sagt der Ludwigsburger Bürgermeister. „Doch jetzt endlich kann unser lang gehegter Wunsch in Erfüllung gehen.“ Denn das Land ist nun bereit, einen Zuschuss von 2,5 Millionen Euro beizusteuern. Die Gesamtkosten werden zurzeit auf 5,4 Millionen Euro geschätzt. Die Gemeinde Möglingen beteiligt sich an den Herstellungskosten und auch das in der Liebigstraße ansässige Kabelunternehmen Lapp schießt eine halbe Millionen Euro zu.

Im ersten Bauabschnitt wird jetzt die 2006 gebaute Straße Im Bierkeller, die bisher bei der Firme Scania endet, mit der Landesstraße 1140, die zur A 81 führt, verbunden. Der gesamte Straßenbau soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein.