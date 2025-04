Enthüllung in Podcast: Sex and the City-Autorin Candace Bushnell über Trennung von Mr. Big

Bei einem Podcast-Auftritt sprach die "Sex and the City"-Vorlagenautorin Candace Bushnell über das reale Vorbild für die Serienfigur Mr. Big - und enthüllte, wie es zur Trennung kam.

In der ikonischen Fernsehserie "Sex and the City" stellte Carries (Sarah Jessica Parker, 60) On-Off-Liebe zu Mr. Big die wichtigste romantische Beziehung im Verlauf von sechs Staffeln dar. "Sex and the City"-Vorlagenautorin Candace Bushnell (66), auf deren Zeitungskolumne die HBO-Serie basierte, hat nun über die Trennung von ihrem echten Mr. Big gesprochen, der die von Chris Noth (70) gespielte Figur inspirierte.

Der echte Mr. Big warf einmal mit einem Telefon

Zu Gast im Podcast "Are You A Charlotte?" von "Sex and the City"-Star Kristen Davis (60) enthüllte Bushnell, dass der echte Mr. Big, dessen Namen sie nicht nennt, "ein toller Kerl" gewesen ist. Doch er sei auch "ein sehr mächtiger Mann" gewesen. "Und, weißt du, mächtige Männer in New York zu dieser Zeit waren wirklich eine besondere Spezies."

Der Mr. Big aus "Sex and the City", mit dem Carrie schließlich am Serienende für Jahre zusammenkam, sei in mancher Hinsicht "noch weicher" als sein reales Vorbild gewesen. Letzterer habe etwa einmal mit einem Telefon geworfen. Ein Temperamentsausbruch, der sogar in einem New Yorker Klatschblatt landete.

"Warum habe ich mich nicht dafür entschieden?"

"Aber er war wirklich ein toller Kerl, und ich war wirklich in ihn verliebt", erzählt Bushnell weiter während ihres Podcast-Auftritts. Allerdings hätte sich das Paar an verschiedenen Lebenspunkten befunden.

Bushnells Liebhaber habe kurze Zeit nach dem Ende der Beziehung New York den Rücken gekehrt und sei aufs Land gezogen, wo er auch heute noch wohne. Der echte Mr. Big habe die "Sex and the City"-Vorlagenautorin heiraten und Kinder mit ihr zeugen wollen. Das entsprach nicht ihren Vorstellungen, blickt Bushnell zurück. Es habe das Ende der Beziehung besiegelt.

Noch heute frage sich die Erfolgsautorin, die von 2002 bis 2012 mit einem zehn Jahre jüngeren Mann verheiratet war: "Warum habe ich mich nicht dafür entschieden? Ich hätte auf einer Farm in New Hampshire oder Vermont leben können, mit Pferden." In der Gegenwart des Jahres 2025 würde sie sich dieses Leben wünschen.