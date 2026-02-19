Enthüllung im Podcast Therapuss: Hailey Bieber wünscht sich weitere Kinder

Im Podcast "Therapuss" von US-Influencer Jake Shane gibt Gast Hailey Bieber preis, dass sie sich weitere Kinder wünscht: mindestens eins, "vielleicht auch vier", so Justin Biebers Ehefrau. Außerdem gibt sie private Einblicke ins Familienleben mit Baby Jack Blues.
Hailey Bieber (29) sprach in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Therapuss" von US-Influencer Jake Shane (26) nicht nur über Söhnchen Jack Blues (1), sie verriet auch, dass sie und Ehemann Justin Bieber (31) sich weiteren Nachwuchs wünschen.