Enthüllung im Podcast Therapuss: Hailey Bieber wünscht sich weitere Kinder

Im Podcast "Therapuss" von US-Influencer Jake Shane gibt Gast Hailey Bieber preis, dass sie sich weitere Kinder wünscht: mindestens eins, "vielleicht auch vier", so Justin Biebers Ehefrau. Außerdem gibt sie private Einblicke ins Familienleben mit Baby Jack Blues.

Hailey Bieber (29) sprach in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Therapuss" von US-Influencer Jake Shane (26) nicht nur über Söhnchen Jack Blues (1), sie verriet auch, dass sie und Ehemann Justin Bieber (31) sich weiteren Nachwuchs wünschen.

In der am Mittwoch (18. Februar) auf Netflix erschienenen ersten Folge der dritten Staffel von "Therapuss" gab Hailey Bieber einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Der 18 Monate alte Jack Blues spreche bereits, verriet sie. Als Host Jake Shane fragte, was der Kleine denn so sage, erwiderte Hailey: "Er redet viel über Basketball."

Biebers Sohn sagt "Basketball" und "bitte"

"Ich wollte ihn heute von seinem Mittagsschlaf wecken, und er meinte nur 'Basketball'. Er ist einfach... verrückt. So lustig." Außerdem habe Jack Blues gerade gelernt, "bitte" zu sagen. Die Gebärde für "bitte" habe ihr Sohn schon länger gekonnt angewendet, nun spreche er auch das Wort aus.

Auch über das Muttersein sprach Bieber offenherzig. "Es macht so viel Spaß. Ich wusste immer, dass ich Kinder wollte, ich wollte immer Mutter werden. Und wenn es dann soweit ist, weiß man nie, was einen erwartet und wie es sein wird. Und ehrlich gesagt macht es so viel Spaß."

Kinderwunsch: "Ich möchte auf jeden Fall noch eins"

Auf Shanes Frage, was die "eine Sache" sei, vor der sie niemand gewarnt habe und mit der sie nicht gerechnet habe, antwortete Bieber: "Es ist so vieles, man weiß einfach nicht, was passiert, bis man selbst dabei ist. Was mich aber wirklich überrascht hat, war ich selbst. Ich bin als Mutter viel entspannter, als ich gedacht hätte. Vor allem als Erstlingsmutter."

Weiter verriet Hailey Bieber auch, dass sie hofft, ihre Familie weiter zu vergrößern. "Ich möchte auf jeden Fall noch eins", sagte sie und fügte hinzu: "Ich habe es nicht eilig, aber ich möchte definitiv noch eins. Vielleicht bekomme ich noch vier. Vielleicht auch nur drei. Ich weiß es wirklich nicht. Ich nehme es einfach, wie es kommt."

Die dritte Staffel von Jake Shane's "Therapuss" gibt es wöchentlich immer mittwochs als Podcast auf Spotify und als Video auf Netflix.