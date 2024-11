Enthüllung im Forsthaus Rampensau: Nun also doch! Peter Klein und Yvonne Woelke sind ein Liebespaar

In der Gerüchteküche war es schon längst auf- bis übergekocht - doch nun ist es offiziell: Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57), die sich bislang gerne als gute Freunde und Vertraute bezeichneten, sind ein Liebespaar. Das enthüllen die beiden Teilnehmer der zweiten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany", die am Samstag (30. November) mit zwei Folgen ihre Premiere auf Joyn feiern wird, zum Auftakt der Show.

Seit dem "Dschungel-Skandal" aus dem Jahr 2023, als sich Klein und Woelke als jeweilige Begleitung eines Dschungelcamp-Teilnehmers angeblich verboten nahe gekommen sein sollen, wurde über eine Beziehung gemutmaßt. Nun klingt es laut Klein beinahe so, als hätten erst die Gerüchte über seinen Down-Under-Seitensprung mit Woelke dazu geführt, dass die beiden tatsächlich ein Paar geworden sind: "Wir haben alles miteinander geteilt. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht und sind über die Zeit sehr intensiv miteinander zusammengewachsen. Und in letzter Zeit haben wir dann gemerkt, dass es doch mehr ist als nur Freundschaft."

Wirklich überraschend kommt diese Enthüllung wahrlich nicht. So hatte Woelke bereits vor rund einem halben Jahr gegenüber "Bild" bestätigt: "Ich habe eine Wohnung gekauft. 65 Quadratmeter am Ku'damm in Berlin. Für Peter und mich! Immer wenn er in Deutschland ist, kann er hier übernachten." Sie sei selbst ständig Gast bei Klein, der auf Mallorca eine Finca bewohnt. "Ich muss mich ja revanchieren", erklärte die Moderatorin damals.

Kaum ist die Scheidung durch...

Bekanntlich zerbrach an den Fremdgeh-Vorwürfen aus dem Jahr 2023 die Ehe von Peter und Iris Klein (57), der Mutter von Jenny Frankhauser (32) und Daniela Katzenberger (38). Wie die 57-Jährige wohl auf die "Forsthaus Rampensau"-Enthüllung reagieren wird? Erst am Dienstag (26. November) hatte sie ihren rund eine halbe Million Followern auf Instagram freudig verkündet, dass die Ehe mit ihrem Ex-Partner nun offiziell beendet und sie "endlich glücklich geschieden" sei.

Sie fühle sich von diesem Schritt befreit und sei glücklich darüber, dass "der Spuk [...] nun endlich ein Ende" habe. Zu einem Selfie, das sie zufrieden in die Kamera lächelnd zeigt, packte Klein unter anderem noch die Hashtags "Neue Wege" und "Kapitel abgeschlossen". Womöglich war letztgenanntes Hashtag verfrüht gesetzt worden?

Auch Peter Klein hatte umgehend nach der nun rechtskräftigen Scheidung einen Post auf Instagram veröffentlicht. Zu einem Bild von sich, auf dem er zaghaft lächelt und einen Daumen nach oben reckt, schrieb er: "And i'm feeling good, lange herbeigesehnt und jetzt ist es geschafft. Geschieden und glücklich damit."

Was beiden helfen dürfte, nicht mehr allzu häufig an den jeweils anderen denken zu müssen: Nicht nur Peter Klein ist in einer neuen Beziehung, auch Iris Klein ist wieder glücklich vergeben. Seit Februar dieses Jahres heißt der neue Mann an ihrer Seite Stefan Braun (47). Schon im April hatten die beiden im Gespräch mit "Bild" verraten, gerne heiraten zu wollen, sobald Iris Kleins Ehe offiziell geschieden wurde...