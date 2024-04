1 Frankie Muniz (l.) mit Bryan Cranston in "Malcom mittendrin". Foto: imago images/Everett Collection

Der frühere Kinderstar Frankie Muniz packt aus: Tumulte hinter den Kulissen von "Malcolm mittendrin" veranlassten ihn dazu, das Set zu verlassen.











Frankie Muniz (38) war zwischen 2000 und 2006 der Titelheld und unangefochtene Star der Sitcom "Malcolm mittendrin". Dennoch gibt es zwei Folgen, in denen Muniz nicht auftaucht. Warum das so ist, verriet der ehemalige Kinderstar jetzt in "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!". Der US-Amerikaner ist derzeit Teilnehmer der australischen Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".