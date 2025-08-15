Enthüllung bei NDR Talk Show: Guido Cantz: Seine Frau verbietet ihm Lets Dance

Guido Cantz hat mehrfach eine Anfrage von "Let's Dance" abgelehnt. Wie er in der "NDR Talk Show" verrät, ist eine Absprache mit seiner Frau Schuld. Auch auf dem Ballermann wird man den Komiker nie sehen.

Am heutigen Freitag ist Guido Cantz (53) um 22 Uhr bei der "NDR Talk Show" zu Gast - doch bei einer Sendung wird man den Komiker nie sehen: "Let's Dance". Für die RTL-Tanzshow wurde der Kölner schon mehrfach angefragt, wie er in der bereits aufgezeichneten Talkshow verrät. Grund für Guido Cantz' kategorische Ablehnung ist eine Absprache mit seiner Frau. "Meine Frau ist wirklich nicht eifersüchtig, aber sie hat gesagt, das ist ihr zu eng", sagte er.

Guido Cantz ist seit 2009 mit seiner Ehefrau Kerstin Ricker verheiratet. Kennengelernt hatten sich die Eltern eines 2010 geborenen Sohnes im Jahr 2006.

Guido Cantz' Absage an "Let's Dance" hat auch noch einen anderen Grund. Für die Sendung müsste er sich drei Monate auf Tanzen konzentrieren. Dies wäre für den Moderator aus beruflichen Gründen schwierig.

Guido Cantz: Niemals Ballermann

Auch ein anderes Aufgabenfeld schließt Guido Cantz' aus. Er würde nie am Ballermann auftreten, wie es etwa Heino (86) tut. Der Schlagersänger feierte dieses Jahr sein Debüt im Bierkönig auf Malle.

"Da sollen andere auftreten, auch Heino, den ich sehr schätze", sagte Cantz in der "NDR Talk Show". Und "Mallorca, da Urlaub machen ja, aber arbeiten nein."

In der "NDR Talk Show" trifft Guido Cantz auf einen "Let's Dance"-Teilnehmer. Taliso Engel (23) war im Frühjahr 2025 Kandidat beim Tanzwettbewerb. Der sehbehinderte Parasportler schaffte es mit Tanzpartnerin Patricija Ionel auf Platz zwei. Außerdem zu Gast bei Hubertus Meyer-Burckhardt (69) und Barbara Schöneberger (51) ist unter anderem Cantz' Komikerkollegin Maren Kroymann (76).