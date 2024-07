Enthüllung bei der Comic Con: Sensation bei Marvel: Robert Downey Jr. kehrt zurück!

1 Robert Downey Jr. enthüllt sich bei der Comic Con: Er ist wieder an Bord. Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images

2019 starb Iron Man in "Avengers: Endgame" und beendete damit eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Jetzt kehrt Schauspieler Robert Downey Jr. tatsächlich in das Marvel Cinematic Universe zurück - jedoch in neuer Rolle.











Er ist wieder mit an Bord: Robert Downey Jr. (59) ist zurück im Marvel Cinematic Universe. Allerdings nicht als ikonischer Iron Man, sondern als kommender Super-Bösewicht. Das gab der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige (51), am Samstag (27. Juli) auf der Comic Con in San Diego bekannt. Dort gab Feige einen Ausblick auf die kommenden Marvel-Jahre und ließ die Katze aus dem Sack: Downey Jr. wird tatsächlich in den beiden kommenden Avengers-Filmen den Schurken Victor von Doom, besser bekannt als Doctor Doom, mimen.